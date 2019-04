DTV Den Bosch moet ‘twee van de drie journalisten ontslaan’ als voorjaarsnota onveranderd doorgaat

De rekensom is - kort samengevat - als volgt. Over 2017, 2018 en 2019 kreeg DTV Den Bosch een subsidie van jaarlijks ongeveer 170.000 duizend euro. Door de lange discussie over de toekomst van een Bossche omroep - en daarna de benodigde opstarttijd - begon de zender uiteindelijk pas in oktober 2017 met uitzenden. ,,De insteek was om te beginnen met drie keer 170.000 euro, dus ook over 2017", aldus Horvath. ,,Daar hebben we personeel op aangenomen. De ‘winst’ uit 2017 is dus gebruikt om de de tekorten van 2018 en 2019 aan te vullen. Daar hebben we ook gewoon toestemming voor gekregen.”

We zijn geen hobbyclub

Puntje bij paaltje heeft DTV Den Bosch dus, om op hetzelfde niveau te blijven acteren, 230.000 euro per jaar nodig. Maar in de voorjaarsnota wordt nu uitgegaan van 170.000 euro per jaar. ,,We zijn heel tevreden dat het college met ons verder wil, maar zo gaan we er 60.000 euro per jaar op achteruit. Dat zou betekenen dat we van twee van de drie journalisten afscheid moeten nemen. Andere kosten kan ik nauwelijks beïnvloeden”, aldus Horvath.

En dat is een scenario waar de directeur geen zin in heeft. ,,We zijn een serieuze nieuwsvoorziening, geen hobbyclub die één uitzending in de week wil maken. Wat we nu maken, drijft voor vrijwel honderd procent op de vaste krachten. Als we dat niet kunnen handhaven, gaat het toch wel naar het scenario dat we er mee ophouden.” Op DTV Den Bosch is dagelijks een nieuwsuitzending, naast geregeld het achtergrondprogramma Focus.

Geen live-verslaggeving