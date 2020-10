Duik plat op je buik en fotografeer het schimmelrijk: tien tips om leuk te fotograferen

BOXTEL/BERLICUM/SINT-MICHIELSGESTEL - Waar kunnen we nog heen in coronatijd? Naar het bos, natuurlijk! Daar is het nu de perfecte tijd om paddenstoelen te zien. Daal eens af naar grondniveau in de bossen van de Hooge Heide in Berlicum, Zegenwerp in Sint-Michielsgestel of de Huisvennen en Kampina in Boxtel om deze prachtige ‘stofzuigers van het bos’ op de foto te zetten. Tien tips:

Fototips:

1. Paddenstoelen fotografeer je het best als je je op dezelfde hoogte begeeft. Plat op je buik liggen geeft het beste resultaat.

Volledig scherm Grote sponszwam. © Domien van der Meijden

2. Doe daarom niet je beste kleren aan of neem een lege vuilniszak mee. De grond is vaak vochtig of vies. En kijk ook even wáár je gaat liggen: Plet niet drie paddenstoelen om er eentje te kieken. Je zult ook niet de eerste zijn die in een hondendrol belandt of - nog erger (been there, done that!) - in een oud nest van de eikenprocessierups!

Volledig scherm Gewone krulzoom. © Domien van der Meijden

3. Wie fotografeert met een smartphone; de camera zit aan de ‘bovenkant’ van je telefoon. Op grondniveau is dat al gauw 10-15 centimeter hoog. Als je je telefoon ondersteboven houdt, maakt je camera net zo goed foto’s. Alleen vanaf een veel lager standpunt. Dan kom je makkelijker op gelijke hoogte van de te fotograferen paddenstoel. Of eronder.

4. Voor de fanatiekelingen ... wil je paddenstoelen determineren op soort, maak dan zeker ook een foto van de onderkant. Er zijn tal van apps die je kunt gebruiken om te ontdekken met welke soort je te maken hebt. Op Facebook zijn veel groepen - niet allemaal even gezellig - waar je om een determinatie kunt vragen.

Volledig scherm De vliegenzwam © Domien van der Meijden

5. Nog een manier om onder een paddenstoel te komen; de selfiestand. Bij een beetje flink exemplaar is er vaak ruimte genoeg om je telefoon eronder te krijgen. En je kunt ook nog zien wat je doet.

6. Met al dat gemuts met een telefoon, al dan niet ondersteboven, nog een volgende tip. Je kunt een extra sluiterknop installeren via Instellingen! Dan is er altijd wel een duim of vinger vrij waarmee je daadwerkelijk je foto kunt maken.

Volledig scherm Op zandhopen met wat resten mest kun je soms ook mooie vinden. © Domien van der Meijden

7. Scherpstellen door met je vinger op het scherm te tikken. Gebruik die truc! Met eventuele takjes en blaadjes in de buurt, wil de camera nog weleens op het verkeerde object focussen! Probeer nog wat achtergrond mee te pikken; we zijn tenslotte in een bos! Wat ook mooi kan werken is slechts een detail van een structuur of kleurenpatroon vastleggen.

8. Laat die paddenstoel gewoon staan. Je kunt best een takje of blaadje dat in de weg ligt weghalen. Graaf allen geen gat ernaast om lekker laag te komen. En kijk uit waar je loopt.

Volledig scherm De grote parasolzwam © Domien van der Meijden

9. Hou je foto eens naast de paddenstoel die je net hebt gefotografeerd. Vaak is de foto fletser dan de werkelijkheid. Bewerk de foto eens live ter plaatse en vergelijk. Tien tegen één dat je met wat meer kleurtemperatuur, belichting en/of tint de werkelijkheid beter benadert.

10. Kom niet in de verleiding je eigen maaltje bospaddenstoelen bij elkaar te plukken. Laat die dingen lekker staan, ze spelen een rol in de stofwisseling van de natuur. Giftig of niet? Beschermd? Mag het van de boswachter? Voorkom gedoe, en haal je champi’s en shiitakes in de supermarkt.

Volledig scherm Aparte kleuren paddenstoelen fotograferen ook mooi. © Domien van der Meijden