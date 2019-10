Duitse prijs voor Jetse Batelaan, regisseur bij Theater Artemis

DEN BOSCH - Jetse Batelaan, regisseur bij Theater Artemis, krijgt de prijs van het Internationale Theater Instituut Duitsland (ITI) 2020. Het is de tweede keer dat een Nederlander deze eer te beurt valt. In 2014 kreeg Johan Simons deze prijs. Andere oud-winnaars zijn onder anderen: Pina Bausch, William Forsythe, Christoph Marthaler en Anna Viebrock. De uitreiking van de prijs is in mei 2020.

Voorheen werd de prijs toegekend voor een oeuvre. Sinds 2016 is de prijs een waardering voor het internationale werk van jongere kunstenaars. In 2016 werd de Zwitserse regisseur Milo Rau als eerste met deze prijs in het zonnetje gezet. Sinds 2017 is aan de ITI-prijs 3.000 euro gekoppeld. Het bedrag is bedoeld om het internationale werk van de kunstenaar te ondersteunen. De keuze voor Jetse Batelaan is gemaakt door het ITI-bestuur na een enquête onder hun leden.

Sterke beeldtaal

Jetse Batelaan, sinds 2013 artistiek leider van Theater Artemis in Den Bosch, is door de juryleden omschreven als: ‘een van de meest onconventionele protagonisten van een nieuwe generatie theaterprofessionals in Europa.’ De jury prijst zijn producties vanwege hun sterke beeldtaal, hun uitbundige verbeeldingskracht en absurde humor. ‘Zijn werk is grensoverschrijdend en evenzeer gericht op kinderen en jongeren als op volwassenen.’

Batelaan, die dit jaar werd bekroond met de Zilveren Leeuw van de Biënnale van Venetië in de categorie theater, is geen onbekende in het Duitse theaterveld. Dit jaar maakte hij in Frankfurt ‘(…..) Ein Stück, dem es scheißegal ist, dass sein Titel vage ist’ in coproductie met Künstlerhaus Mousonturm en Ruhrtriennale.

In 2018 regisseerde hij bij Theaterhaus Jena de remake ‘Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert’. En komend voorjaar zal hij bij Schauspielhaus Bochum werken aan de Duitse versie van ‘De onzichtbare man’.