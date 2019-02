Duitse stoomtreinen rijden een dagje tussen Den Bosch en Tilburg

videoDEN BOSCH - In samenwerking met Stoom Stichting Nederland zorgt Martijn Lankhaar, mede-eigenaar van Märklin Center (Vughterstraat), ervoor dat net als vorig jaar twee bijzondere stoomtreinen in Den Bosch rijden. ,,En we zijn bezig om een derde te laten komen’’, zegt Lankhaar over de treinen die op 21 september minstens tien ritten maken tussen Den Bosch en Tilburg.

De laatste stoomlocomotief werd in 1958 in Nederland uit dienst genomen. In datzelfde jaar werd in Duitsland stoomlocomotief 23.0.23 gebouwd. Deze sneltreinen van het Pacific-type reden tot midden jaren zeventig in West-Europa.

Museumtrein

In 1991 werd stoomloc 23.0.23 hersteld in de voormalige DDR en keerde regelmatig terug in binnen- en buitenland op de zogenaamde hoofdlijn. Na een negen jaar durende revisie behoren de geplande ritten vanuit Den Bosch naar Tilburg tot de eerste reizen van deze locomotief.

Net als vorig jaar komt de Duitse sneltreinlocomotief 01.1075 in Den Bosch in actie. ,,Met een snelheid van 130 kilometer per uur hoort deze locomotief tot de snelst rijdende Duitse stoomlocomotieven’’, aldus Lankhaar over de locomotief die in 1940 werd gebouwd en als enige Nederlandse museumtrein zelfstandig mag rijden in Duitsland.

Dienstregeling

De locomotieven zullen gezamenlijk in totaal minstens zeven rijtuigen waaronder een restauratierijtuig trekken. ,,De precieze dienstregeling is nog niet bekend. Daarover moeten we nog afspraken maken. Maar er zijn op het traject naar Tilburg meer mogelijkheden dan vorig jaar tussen Den Bosch en Eindhoven. Het is ook leuk dat die dag in Tilburg een modelspoorbeurs wordt gehouden.‘’

De kaartverkoop start in het voorjaar. Een retourkaartje kost naar verwachting 29 euro.

Treinen van de Stoom Stichting Nederland waren te zien in de speelfilms Zwartboek en Nynke.