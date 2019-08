Duivenmelker over uitgebrand duivenhok: ‘Veel mensen in de buurt vonden het leuk dat ik duiven had’

Uitslagen laboratori­um­test verwisseld in Jeroen Bosch Ziekenhuis, mogelijk verkeerde behande­ling voor patiënten

11:49 DEN BOSCH - In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn de uitslagen van een laboratoriumtest verwisseld. Dat meldt het ziekenhuis zelf. Bij 23 patiënten moet worden onderzocht of dit gevolgen heeft voor hun behandeling. Zij krijgen informatie via hun behandelaar.