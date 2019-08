Duivenschuur in Den Bosch brandt volledig af, vuur is mogelijk aangestoken

Twee jaar later is er weinig meer over van de nieuwe plantjes in de Kruiskamp

8 augustus DEN BOSCH - Twee jaar geleden werd er nieuw wegdek gelegd in de Admiraliteitslaan in de Kruiskamp. Daarbij werden mooie planten en perkjes gemaakt. Iedereen blij, maar twee jaar later is er van die perkjes weinig meer over.