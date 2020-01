Duizend deelnemers bij Nieuwjaarsduik Oosterplas in Den Bosch

DEN BOSCH - De dertiende aflevering van de Nieuwjaarsduik Oosterplas heeft circa duizend deelnemers opgeleverd. ,,Het is weliswaar geen record, maar met deze opkomst zijn we dik tevreden", aldus Ronald van Litsenburg, voorzitter van Reddingsbrigarde 's-Hertogenbosch, de organiserende vereniging.

Precies op tijd, klokslag één, huppelde de enthousiaste meute onder mistige omstandigheden en met een temperatuur van slechts twee graden het ijskoude water in.

‘Alsof het heel gewoon was’

Dat ging gepaard met veel gegil en gekrijs, alhoewel sommigen net deden alsof het allemaal heel gewoon was. Het opzwepende nummer De Toreador van Wilbert Pigmans, dat DJ Chris van Heesch van FeestMee.com uit de boxen liet schetteren, werkte daarbij ontegenzeglijk als een soort katalysator.

De Veldhovense Kerstjurkjes, een vriendengroepje dat -de naam zegt het al- in olijke kerstjurkjes was uitgedost, ging onbevreesd de uitdaging tegemoet. ,,Bij ons in de buurt kennen we dit soort activiteiten niet. Vandaar dat we naar Den Bosch zijn uitgeweken. Zélf ben ik hier al voor de vijfde keer van de partij. Elke keer is het een gezellige boel", sprak Thymara van Kuringen(27) uit Veldhoven. De even oude Boy Kamps was een van de weinige mannelijke leden van het gezelschap.

Lekker koud

,,Het is dat ik flink wat borstharen heb, anders had je misschien gedacht dat ik óók een dame ben. Het water is lekker koud, vier graden heb ik gehoord. Maar niet té koud. Vannacht heb ik meters bier gedronken; wellicht is dat de reden dat ik er nu zo makkelijk over denk. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat ik nog half dronken ben", lichtte Kamps toe.

Winston Hanegraaf(15) uit Engelen was evenals de twee voorafgaande jaren wederom present. ,,Ik lag om half drie in m'n korf. Met name mijn opa (Ronald de Groot...red) heeft me gestimuleerd om aan de start te verschijnen", aldus Hanegraaf die na afloop gretig de aangeboden erwtensoep door z'n keel liet glijden.