Duizenden euro's opbrengst windpark Rietvelden jaarlijks in lokaal fonds

Ramen van café vol met hartenkre­ten: ‘Houd het hoofd koel en je hart warm’

19 oktober DEN BOSCH - Sinds het sluiten van de horecabedrijven is het heel wat stiller in de Bossche binnenstad. Van het bourgondische gedeelte is weinig overgebleven. Bruisende gezelligheid is ver te zoeken. Maar hier en daar zie je rake woorden. Tijdens de eerdere sluiting schreven de horecamedewerkers allerlei noodkreten op de ramen.