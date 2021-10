Duizenden feestgangers hebben wel zin in Oktoberfest met pullen bier en bratwursten

Met enige bravoure werd in april gezegd dat het Oktoberfest 'gewoon’ georganiseerd zou worden. Een halfjaartje later beseft organisator Martijn Verbeek dat het toch iets ingewikkelder lag. ,,Ik denk dat de hoeveelheid werk voor deze editie dertig tot veertig keer zoveel ten opzichte van de edities in 2018 en 2019 was", zegt hij. ,,Er is heel veel onzekerheid geweest en daar hebben we heel veel energie in moeten stoppen.”