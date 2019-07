Duizenden jongeren ontmoeten hun internetidolen in Den Bosch: ‘Net de Huishoudbeurs, maar dan voor kinderen’

VIDEODEN BOSCH - In de rij staan voor Vogeljongen. Of een 'meet & greet' met MinionFartGun. Vele kinderen tussen de 8 en 18 jaar ontmoetten gisteren hun online-helden bij DYTG (Dutch YouTube Gathering).

Andrea Visser uit Hellevoetsluis sjouwt met volle tassen, waarin allerlei koopwaar zit. ,,Het is net de Huishoudbeurs, maar dan voor kinderen", zegt ze. ,,Ik ken al die vloggers op YouTube of Instagram niet meer. Wij hollen er als volwassenen vandaag een beetje achteraan. Ach, als ze het maar naar hun zin hebben."

Volledig scherm Jesse Hoefnagels was bij DYTG in de Bossche Brabanthallen de koning van de selfies, met veel meisjes als fans. © Roel van der Aa

Vloggers en internetidolen

Duizenden kinderen tussen pakweg 8 en 18 jaar bezochten gisteren het onlinevideo-evenement DYTG (Dutch YouTube Gathering) in de Bossche Brabanthallen. Ruim honderd bekende en minder bekende vloggers of influencers deelden tijdens 'meet & greets' handtekeningen uit of gingen met de fans op de foto.

Volledig scherm Vlogger 'Jur' moet overal op de foto. © Peter De Bruijn

Meisjes

Internetidool Jur (Jurrien Hendrikx) wordt door tientallen jongeren 'belaagd' als hij van hal 1 naar hal 2 loopt. ,,Dit blijft superleuk", zegt de vlogger, die goed is voor 160.000 volgers op YouTube. ,,Het is een fulltimebaan. Ik studeer niet meer. Vloggen is voor veel kinderen een droom. Aandacht van meisjes? Kijk om je heen. Het hoort er wel een beetje bij."

Leuk en knap

De vriendinnen Charlotte, Julia en Annemee uit Pijnacker zijn op zoek naar de jongens van Spaze. ,,Grappig dat ouderen al die namen niet kennen", zegt Annemee. ,,Spaze is een groep van vijf YouTubers die allerlei challenges op internet doen."

,,Wij willen ze heel graag ontmoeten", legt Charlotte uit. ,,Ze zijn heel leuk, maar ook knap. Met twee van hen staan we al op de foto. Die drie anderen kunnen we nog niet vinden. Als we hen ook op onze mobieltjes hebben, kan de dag niet meer stuk."

Vogeljongen

Voor een foto, handtekening of kort filmpje met een vlogger met artiestennamen als Knijn, Paraduze, Forever Jade of MinionFartGun, wordt het geduld soms flink op de proef gesteld. Er staan flinke rijen voor de 'Meet & Greets', zoals bijvoorbeeld bij 'Vogeljongen' (Niels Vogel). ,,Vogeljongen is dus populair hè", constateren Maas en Guus (beiden 11) uit Vathorst die vooraan in de rij staan. ,,Hij maakt grappige filmpjes, doet leuke stemmetjes en heeft een parodie op Famke Louise", zegt Maas. Guus: ,,We willen vandaag met allerlei YouTubers kennismaken, zoals Dion en Mathijs van TeVeelGevraagd. Ik denk dat onze klas maandag jaloers op ons is."

Volledig scherm Lange rijen bij de 'Meet & Greets' met de internetidolen. © Peter De Bruijn

Vloggen

,,Al die namen zeggen mij niets, maar mijn zoontjes vinden de ontmoetingen helemaal geweldig", zegt Yvonne Sluijsmans uit Deurne. ,,Het is vermoeiend, maar ik doe het voor hen. Ik kijk geregeld met Gabriël (13) en Merijn (15) mee op internet. Als ze iets willen hebben dat die YouTube-jongens of -meisjes via video aanprijzen, zullen ze er zelf voor moeten sparen. Dat leer ik ze ook."

Generatiekloof

Bij DYTG zijn veel kinderen die YouTube-filmpjes maken. Ze hebben hun microfoons, fotocamera's en draaiende mobieltjes in de aanslag. ,,Mijn zoontje Daan (9) wil ook vloggen", zegt Geert-Jan Pechtold uit Vlijmen. ,,Ik zie vandaag veel talent dat ik als oudere papa niet ken. Een generatiekloof ja, maar ik begrijp dit wel. Als je steeds dezelfde hoofden op je tablet ziet, creëer je een band. Ze kijken tegen hun helden op hè."