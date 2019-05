Duizenden mensen steken kaarsje aan in Sint-Jan voor begin Mariamaand

Huurders boos op Zayaz: ‘Het zijn alleen maar mooie praatjes’

16:21 DEN BOSCH - Thea Lamers (61) wil woningcorporatie Zayaz via de rechtbank dwingen om de vochtproblemen in haar patiobungalow aan de Bossche Eerste Haren aan te pakken. Zo snel mogelijk. ,,Zayaz denkt een loopje met mij en buurtbewoners te kunnen nemen. Een man is door schimmel ziek geworden in zijn huis en woont in een schuur. En bij een vrouw is de betonnen vloer in de kruipruimte gebroken door het steeds drogen van vocht.”