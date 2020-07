Dura Vermeer bouwt nieuwe Zuiderschans

'Den Bosch en Oss hielden informatie over aantal van 49 windmolens achter’

6:29 DEN BOSCH - Al in het voorjaar wist het Bossche college van B en W dat in de polder tussen Den Bosch en Oss 49 windmolens geplaatst kunnen worden, bleek vorige week. Raadsfracties én actiecomité Groen inZicht zijn boos omdat het college deze informatie niet heeft gedeeld met de gemeenteraad. En dat had volgens hun wél gemoeten.