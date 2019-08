Dura Vermeer koopt bouwlocatie Rozenoord in Vught voor 1,8 miljoen euro

NS betaalt miljoenen voor transpor­ten tijdens WOII naar kamp Vught, vanaf maandag kunnen slachtof­fers claim indienen

11:09 UTRECHT - Vanaf komende maandag kunnen slachtoffers en nabestaanden bij de NS een schadeclaim indienen voor de NS-transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Spoorwegen vervoerden destijds in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met de concentratie- of vernietigingskampen als eindbestemming.