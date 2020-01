Duurste boek Bossche beurs staat nu bij de bisschop in de kast

Het luxe in leer gebonden boek van Cornelius Hazart (1617-1690) was het duurste boek dit jaar. Bisschop De Korte kent de schrijver, die een lange reeks publicaties op zijn naam heeft. Hazart werd in 1647 tot priester gewijd en gold als een begenadigd spreker. Bijna heel zijn leven gaf hij openbare preken die veelal in boekvorm werden uitgegeven. ,,Hazart was een geleerde jezuïet. Hij is heel altijd bezig geweest om de katholieke leer te verdedigen en verbaal te strijden tegen de calvinisten.” Dat was in zijn tijd ook nodig. Want toen na de Tachtigjarige Oorlog in 1648 in Münster de vrede werd getekend, hadden de katholieken geen eigen kerken meer. ,,Ze werden gedoogd maar waren toch tweederangs burgers.”