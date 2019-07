Duurzaam en gezond eten, maar vooral lekker

DEN BOSCH/ROSMALEN - Alleen maar eten wat de pot schaft is al lang verleden tijd in zorginstellingen. Cliënten bepalen steeds meer zelf wat ze per dag op hun bordje willen. Steeds meer hebben keukenbrigades aandacht voor duurzame en gezonde voeding en proberen te voorkomen dat veel voedsel wordt verspild.

Het nodige de kliko in

Quote Vooral niet vergeten dat het ook lekker moet zijn Frank van Beers, Cello Dertien zorginstellingen in Den Bosch en wijde omtrek hebben meegedaan aan het project ‘Duurzaam en gezond aan tafel'. Deelnemers waren Cello Zorg, Van Neynsel, Het laar, Lunet Zorg, SWZ, GGZ Breburg, GGZ West Noord-brabant, NovadicKentron, Reinier van Arkel, Koninklijke Visio en GGZ Oost-Brabant. Samen goed voor 18.000 werknemers én jaarlijks meer dan 7,8 miljoen maaltijden. Waarbij ook het nodige de kliko in gaat. Bijna alle deelnemers brachten hun verspilling flink onder het landelijk gemiddelde van 30 procent. Ook werd gemiddeld voor meer dan 10 procent duurzaam ingekocht. De besparing per instelling varrieerde van 5.000 tot 50.000 euro. En driekwart van de eters bleven positief.

Voedselverspilling tegengaan en kwaliteit van eten verbeteren waren belangrijke doelstellingen van het project, zegt bestuurder Frank van Beers van Cello. Hij is tevens voorzitter van stichting de Godshuizen dat in een ver verleden de patiëntenzorg in Den Bosch verzorgde. Nu houdt de stichting zich vooral bezig met het leveren van een 'bijdrage aan de gezondheid in het algemeen'. Met Diverzio, Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. en Agrifood Capital zette ze ‘Duurzaam en gezond aan tafel’ op poten.

Het moet ook lekker zijn

,,De kwaliteit van het eten dat uit de Cellokeuken komt, was al goed", zegt Van Beers. ,,Maar als je duurzaam en gezond wil koken, moet je vooral niet vergeten dat het ook lekker moet zijn.” De instellingen peilden daarom aan het begin, halverwege en aan het einde de waardering voor het eten, hoeveelheid en samenstelling van voedselverspilling, inkoopkosten afvalverwerking en percentage duurzame inkoop. Ze werkten ook met smaakpanels, testten gerechten uit. Bij cliënten en ouders. ,,Een fors verstandelijk gehandicapte kan misschien niet zeggen of iets lekker is, maar laat het zeker op andere manieren blijken.”

Inkopen in de regio

Deelnemers konden tijdens de rit ook veel leren van elkaars ervaringen en werkwijzen, zegt Diverzio-directeur Koen Nouws Keij. De verspilling is in ieder geval minder geworden, er is op kosten gespaard en er wordt meer duurzaam bereid en ingekocht. De keuken van Cello bijvoorbeeld koopt zoveel mogelijk in de regio in: aardappels in Hedel, eieren in Spoordonk, varkensvlees in Nuenen.