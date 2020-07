Echte Bommelse gaat de honderd halen, maar dan in Den Bosch: ‘elke week een zakje tumtummetjes kan geen kwaad’

Enkele jaren geleden liep Rie nog vrolijk achter de rollator in Zaltbommel, de plaats waar ze geboren is en altijd heeft gewoond. Totdat ze haar heup brak, waarna ze niet meer zelfstandig verder kon. ,,Ik ben een echte Bommelse. Mijn vader was schipper op de binnenvaart. Mijn moeder, die óók heel oud is geworden, was druk met de kinderen. Ik had drie broers. Jaren heb ik gezorgd voor twee ongetrouwde broers die bij mijn moeder woonden.''

In 1946 trouwde ze met Jan de Graaf, die later bij Drukkerij Kaasjager als typograaf aan de slag ging. Ze kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen, waaruit ook nog eens negen achterkleinkinderen zijn voortgekomen. ,,We gingen regelmatig op vakantie met de kever. Als ik kon, nam ik klederdrachtpoppetjes mee naar huis voor de kleinkinderen.''

In 1998 overleed Jan, een groot gemis. Sinds twee jaar verblijft ze nu bij Park Eemwijk in Den Bosch. Ze is nog lang niet klaar met het leven. ,,Kom gerust over tien jaar terug. Wat mijn geheim is? Moeilijk om te zeggen, elke week een zakje tumtummetjes kan in elk geval geen kwaad.''