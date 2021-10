Echtpaar betrapt inbrekers via smartphone: ‘Ze slapen er nog steeds slecht van’

Video Man raakt gewond bij achtervol­ging in Vught, twee verdachten aangehou­den

24 oktober VUGHT - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een politieachtervolging in Vught. De man ging er te voet vandoor toen tijdens een controle een hoeveelheid drugs werd aangetroffen in een wagen. Twee mannen zijn aangehouden.