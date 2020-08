Echtpaar helpt thuis 50 jongeren: ‘Strenge regels werken averechts’

Begin juli was nog het 25-jarige jubileum. In een kwart eeuw tijd hebben Erik en Simone van de Westerlo al meer dan 50 jongeren opgevangen. Variërend in de leeftijd tussen 15 en 21. Pubers vaak nog als ze binnenkomen, op de meest hobbelige weg die er is. Die naar volwassenheid. Met uiteenlopende redenen waarom het thuis even niet gaat. ,,We helpen en ondersteunen waar nodig, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen.”

'Way of life’

Aan tafel in de grote keuken vertellen ze honderduit over de woonvorm. Ooit gesticht omdat het ‘zo liep’, wat er mooi aan is ‘je helpt iemand echt’ en waarom het voor hen heel goed vol te houden is, ‘het is geen werk, maar echt een way of life’. (Jeugd)zorg is bekend terrein voor de twee. Erik vanuit zijn baan bij Oosterpoort, de organisatie voor jeugdhulp en overkoepelende stichting van het gezinshuis. Simone, met een achtergrond in de psychiatrische hulpverlening.

Quote Hoe fijner ze het hebben, hoe beter ze zich ontwikke­len. We benadruk­ken waar ze goed in zijn en dat ze heel veel kunnen, begeleiden ze met school en richting werk Erik en Simone van der Westerlo

Colaatje

In totaal wonen ze met 14 man in het grote huis aan de Seringenstraat. Naast Erik en Simone, acht jongeren. En de moeder van Erik. ,,Daar gaan de jongeren vaak even langs. Om een praatje te maken, en een colaatje te scoren.” Aan de overkant nog een apart huis, waar hun zoon als begeleider woont met twee ‘oudste’ jongeren. Tegen etenstijd komen ze binnendruppelen, af en aan. De een laat Erik en Simone wat spullen voor de uitzet zien, ze gaat over een tijdje zelfstandig wonen. Een paar anderen gebruiken de recreatieruimte. Om even te gamen, een geliefde hobby hier.

‘Levensballast’

Ondanks dat de jongeren die er wonen ieder hun eigen ‘levensballast’ hebben, is de sfeer in huis vooral relaxed, gezellig, eensgezind. ,,Hoe fijner ze het hebben, hoe beter ze zich ontwikkelen. We benadrukken waar ze goed in zijn en dat ze heel veel kunnen, begeleiden ze met school en richting werk.” Gedoe is er bijna niet onderling. Wanneer er iemand nieuws komt, vangt de rest van de groep die persoon altijd op. Samen doen ze genoeg, ‘spelletjes, een potje voetbal, helpen in het huis’, maar er is ook veel ruimte voor eigen levens. Erik kookt, elke dag. Voor heel de club. Aan heel strenge regels wordt niet gedaan in huize Van der Westerlo: ,,Dat werkt averechts, zeker bij jongeren in deze leeftijd.”