Ed Trum na 28 jaar gestopt met Bossche snackbar de Boemerang: ‘De zaak was binnen twee weken verkocht’

Dakar-debutant Harmsen uit Den Bosch: ‘Het is behoorlijk stresserig allemaal’

11:21 Olaf Harmsen uit Den Bosch is de enige Nederlandse debutant in de Dakar Rally, die zondag begint in Saoedi-Arabië. De 44-jarige vastgoedadviseur was een beetje nerveus voor de keurig van zijn motor.