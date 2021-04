Eddy van Doorn vertrekt als bestuurder: ‘Reinier van Arkel heeft een zwaar jaar achter de rug’

Dringende oproep JBZ: 'We horen dat mensen massaal willen afspreken met Koningsdag, doe dat alsje­blieft niet'

24 april Met een opvallende advertentie roept het Jeroen Bosch Ziekenhuis vandaag in deze krant mensen op om op Koningsdag de coronaregels nadrukkelijk in acht te nemen. ,,We horen dat mensen alweer massaal willen afspreken. Doe dat alsjeblieft niet. Los daarvan hadden we liever gezien dat de versoepelingen een paar weken later waren ingegaan in plaats van een dag na Koningsdag”, zegt longarts Rein van Rijswijk.