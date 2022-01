Edwin Pijnenburg is Helvoirtenaar van het jaar: ‘Als je echt iets wil kan er veel zeg ik altijd’

HELVOIRT - ,,Ik ben een beetje overdonderd door alle reacties en berichten die ik persoonlijk of via de sociale media heb gekregen. Normaal sta ik liever niet zo op voorgrond, maar als niemand ‘Helvoirtenaar van het jaar’ meer wil worden stopt een leuk lokaal initiatief van stichting en maandblad ‘t Pomphuiske dat al lang bestaat. Dat wil je ook niet.”

Edwin Pijnenburg (46) hoorde op nieuwjaarsdag dat hij zich een jaar lang ‘Helvoirtenaar van het jaar’ mag noemen. ,,Hoe dat voelt? Heel bijzonder. Het is een waardering voor wat ik doe. Ik ben geboren en getogen in Helvoirt.”

‘Actief baasje’

Pijnenburg vindt zichzelf ‘een actief baasje’. Hij bestiert met zijn vrouw een slijterij in het dorp. Hij is een kartrekker van de ondernemers in Helvoirt. Zorgde er onder meer voor dat er al jaren sfeerverlichting in de kom van het dorp is en organiseerde vóór corona de proeverij ‘Een Beetje Proeven en Zo’ in het HelvoirThuis. Verder is Pijnenburg achter de schermen actief bij Voetbalvereniging Helvoirt en zit hij in de werkgroep of sinds kort de stichting Vincent van Gogh.

,,De beroemde schilder heeft hier nooit gewoond”, weet hij. ,,Zijn familie wel. De vader van Van Gogh was dominee in Helvoirt. De voormalige Dr. Landman-school in Helvoirt wordt ook wel het ‘Huis van Vincent’ genoemd. We willen er ooit een soort van bezoekerscentrum voor belangstellenden en/of toeristen realiseren. In het gebouw zou iets van de natuur in de omgeving en zouden de raakvlakken van Helvoirt met Van Gogh te zien kunnen zijn. De wens van de stichting is om van Helvoirt zoals Nuenen en Etten-Leur een erkende Van Gogh-locatie te maken. Als je geen geld hebt, moet je creatief zijn. Als je echt iets wil, kan er veel zeg ik altijd. Ik geef niet snel op.”

Quote Ik probeer er mijn steentje aan bij te dragen om Helvoirt leuk en leefbaar te houden Edwin Pijnenburg, Helvoirtenaar van het jaar

55 jaar carnaval

De ‘Helvoirtenaar van het jaar’ houdt van carnaval. ,,We zijn onder meer met een archief bezig over 55 jaar Keiespellersdurp”, zegt hij. ,,De Keiespellers vieren dit jaar een jubileum. De vraag is wat er eind februari/begin maart kan en nog niet vanwege corona. Het feest hangt aan een zijden draadje. We willen ons 55-jarig jubileum niet te snel afblazen. Eventueel nog naar andere mogelijkheden zoeken die dan misschien wel kunnen.”

,,Wat Helvoirt voor mij betekent? Ik vind het een mooi en gezellig dorp met best wel wat activiteiten. Ik probeer mijn steentje er aan bij te dragen om het hier leuk en leefbaar te houden. Het is belangrijk dat mensen hier met plezier wonen. Beter dan dat ze zeggen dat er in Helvoirt geen klap te beleven valt.”