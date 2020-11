Een 32.000 kilo zware bunker verplaatsen, dat is een fikse klus

Bossche­naar opgepakt voor beledigen politie­agent tijdens discussie over coronamaat­re­ge­len

1 november 'S-HEER ABTSKERKE - Een 21-jarige Bosschenaar is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in het Zeeuwse 's-Heer Abtskerke voor het beledigen van een agent. De jongeman was met de politie in discussie gegaan over coronamaatregelen en het handhaven daarvan.