Een autovrije Van Berckelstraat is onhaalbaar op deze manier

We hebben een Bossche kermis, al is het op een verlaten parkeerter­rein: ‘Blij met dit alterna­tief’

20 augustus DEN BOSCH - Geen hordes kermiskijkers dit keer op de Bossche Markt en Parade. Want sinds woensdag wordt de kermis opgebouwd op een verlaten parkeerterrein bij de Brabanthallen. Vrijdag zal het zeker drukker zijn als de kermisattracties vanaf 13.00 tot 23.00 uur draaien. Even verderop, in een andere veiligheidsregio, werd woensdag juist besloten de kermissen af te gelasten.