Een betrokken beveiliger, die Frank Smit, maar bovenal een mens met een ‘gigantisch sociaal hart’

‘Heeft een beveiligingsbedrijf, maar vooral een gigantisch sociaal hart. Helpt altijd alles en iedereen. Wil panden beveiligen, maar ook benutten. Gaf een podium aan culturele instellingen. Ook actief met allerlei festivals’. In een notendop de omschrijving van Frank Smit, de lokale held van Ton Geerts, muzikant en ex-voorzitter van drumfanfare Exempel. Dat hij een eigen bedrijf heeft in de beveiligingssector klopt. Maar Frank’s Security Services (FSS) is niet de directe reden voor de nominatie, dat is natuurlijk Smit, de mens.