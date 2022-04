Een blind date op station Den Bosch... met een boek

Het thema van de Boekenweek is Eerste Liefde en daar sluit de winkel op aan. De boeken zijn voorzien van gerecycled kraftpapier. Daarop staan kenmerken geschreven zoals ‘romantisch’ of ‘avontuurlijk’. In de winkel kun je ‘op date’ gaan en op basis van de kenmerken een gratis boek kiezen. Zo kan iedereen zich laten verrassen. Het motto van de winkel is ‘Don’t judge a book by its cover’.