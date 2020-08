‘Een Bosch moduleke’ over Bossche dialect sluit ontmoetingen Rondom Dieske

Er is een kort overzicht van de geschiedenis van het Bossche dialect, uitleg over de regels van de Bossche spelling en grammatica en oefeningen in correct lezen, spreken en schrijven. Bosschenaren spreken nog altijd veelvuldig met elkaar in het Bossche dialect in de gemeente. In verschillende wijken leeft dit dialect volop en daarnaast vormt het een essentieel onderdeel van de Bossche communicatie tijdens en rondom het jaarlijkse Oeteldonkse carnaval.



Finkers stelt het al een aantal jaren het Grôôt Bosch Dictee samen, zo ook het 25ste van afgelopen zaterdag. Hij is leraar Nederlands, als dialectoloog gespecialiseerd in het Brabants- en Bossche dialect en juryvoorzitter van de schrijfwedstrijd van het Brabants dialectenfestival. Finkers is docent bij de cursus Boschlogie en publiceert over het Bossche dialect. Hij schreef liedteksten in het Bossche dialect voor meerdere jeugdmusicals.