Een bredere Dieze, bouwen over het spoor en de leefbaarste stad van Europa: Den Bosch droomt

Gynaecolo­gen in de jaren ‘70 hadden vrij spel, ook in Bossche ziekenhui­zen

DEN BOSCH - Hoe vaak gebruikte Henk Nagel, voormalig gynaecoloog in het Bossche ziekenhuis, zijn eigen zaad om vrouwen zwanger te maken? Vier keer? Vaker? Onderzoek moet het uitwijzen. Zeker is dat het toezicht in de jaren zeventig en tachtig minimaal was. ,,Een gynaecoloog die niet zuiver op de graat was, kon makkelijk denken; ik doe het zelf wel effe”.

8 februari