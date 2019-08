Eén broer krijgt celstraf, ander taakstraf voor handelen in cocaïne vanuit huis in Orthen

De rechter acht bewezen dat de twee broers zeker zestien maanden lang hebben gehandeld in cocaïne vanuit een woning in Orthen. Daar postte de politie in 2017 meermaals, na een tip dat er in harddrugs gehandeld werd. Er gingen zoveel mensen de woning in en uit dat uiteindelijk op 29 september een politie-inval volgde, waarbij ook kopers van de drugs zijn ondervraagd. De politie vond een groot aantal gripzakjes cocaïne in het huis, bij elkaar optellend ruim 40 gram.