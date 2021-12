Een dichter die viraal gaat in lockdowntijd: ‘Blijkbaar is er behoefte aan troost’

Geen pizza's en pasta's aan de Leeghwater­laan, maar hotdogs! CoJa Hot Dogs hoopt in maart te openen

DEN BOSCH - Met Ti Amo Italy en Mancero Kitchen eerder in het pand, was Leeghwaterlaan 29 in Den Bosch voorzien van mediterraanse invloeden. Maar nu is het tijd voor iets anders: hotdogs. De 23-jarige Conrad van Wijk hoopt in maart of april van 2022 open te gaan met CoJa Hot Dogs.

22 december