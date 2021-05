Een echte Brabantse sneaker met de Sint-Jan, Armada’s en het Provinciehuis erop

Ontwerpster Wanda van Riet uit Den Bosch maakte in opdracht van de provincie Noord-Brabant de skyline. Met daarin het stationsgebouw van Tilburg, Evoluon in Eindhoven, het Bredase Park Valkenburg, de Blob in Eindhoven, de Beekse Bergen en de Efteling. Maar Den Bosch is het beste vertegenwoordigd. De Sint-Jan, de Armada’s in het Paleiskwartier en het Provinciehuis staan allemaal op de skyline. Is dat wat onvervalste Bossche trots van Van Riet? ,,Nou, Den Bosch is de provinciehoofdstad. Dus daarom staat het Provinciehuis hier. Daarnaast ben je op zoek naar herkenbare gebouwen of situaties en dan horen de Armada’s en de Sint-Jan er wat mij betreft gewoon op.”