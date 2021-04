Een gapend gat aan de Onderwijsboulevard: de kunstacademie is gesloopt

StraatbeeldDEN BOSCH - De kunstacademie aan de Onderwijsboulevard is de afgelopen maanden helemaal gesloopt. Wat rest is een grote leegte. Maar niet getreurd: later dit jaar begint de bouw van de campus van Avans Hogeschool. In 2023 moet het klaar zijn.

De sloop was eerder nog uitgesteld. In november vorig jaar zou er begonnen worden, maar toen bleek aanvullend flora- en fauna-onderzoek nodig. Maar begin februari kon de sloop beginnen van de verouderde kunstacademie. Het gebouw was niet meer te redden. Een renovatie had volgens Avans tientallen miljoenen euro's moeten kosten en dus is er gekozen voor nieuwbouw.

Op de plek moet een campus verrijzen waar studenten niet alleen kunnen leren, maar ook wonen. Er is plek voor zo'n tweehonderd studenten. De woningen worden opgeleverd in samenwerking met BrabantWonen. In oktober/november 2021 moeten de bouwvergunningen binnen zijn.

Onderwijsboulevard 256, het voormalige gebouw van de kunstacademie, moest wijken voor nieuwbouw

De campus wordt meer dan dubbel zo hoog als de voormalige kunstacademie. Het is de bedoeling dat in augustus 2023 alles af is. Dan kan Avans Hogeschool het aantal panden dat het in Den Bosch gebruikt verminderen. Nu huurt de onderwijsinstellingen locaties aan het Hervenplein, de Parallelweg en het Stationsplein. En daarnaast staan er noodgebouwen achter het hoofdgebouw van Avans aan de Onderwijsboulevard.

Op de locatie komt er ook een ondergrondse parkeergarage waar plek is voor ongeveer 240 auto’s van medewerkers van Avans met in- en uitgaan aan de Statenlaan. Omwonenden en andere betrokken partijen wilden weten in hoeverre de verkeersdrukte toe gaat nemen in de omgeving van de campus, maar volgens Avans gaat dat meevallen. De meeste studenten maken namelijk gebruik van het openbaar vervoer.

De kunstacademie is er niet meer