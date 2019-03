Een heel huis downloaden, uitfrezen en in elkaar zetten zonder aannemer: Wikihouse staat in Den Bosch

Vr 22 ma. Voor 38.000 euro heeft huurster Patricia Sips samen met Rezone een woning gerealiseerd op Minitopia. Een kwestie van de juiste onderdelen downloaden en op de juiste manier in elkaar zetten. ,,Als je iets met lego kan, dan kan je dit ook in elkaar zetten”, aldus Rolf van Boxmeeer van Rezone.

Door Bart Gotink

Het huis staat op Minitopia bij de Poeldonk, een gebied waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses. Op het terrein wordt voor een paar jaar soepeler omgegaan met bepaalde regelgeving. En daar komt nu dus ook een Wikihouse uit voort.

Mobiele woning

,,Het is eigenlijk een open bouwsysteem uit Engeland. De documenten zijn voor iedereen beschikbaar om te downloaden en kunnen door iedereen verder ontwikkeld worden”, vertelt Tessa Peters van Rezone. Nu zitten er al een groot aantal documenten in de databank van standaardwoningen. Peters: ,,Dus zijn wij begonnen met de eisen die huurster stelde, bijvoorbeeld hoe groot het woonhuis ongeveer moet worden. Verder wilden we graag een mobiele woning, omdat de huizen op Minitopia hier maar tijdelijk mogen staan.”

Volledig scherm Het Wikihouse op Minitopia. © Rezone

Uiteindelijk is de woning gebouw met vier modules, die aan elkaar geschakeld zijn. Na het downloaden en het vervaardigen heeft huurster Sips met hulp van bekenden de woning in elkaar gezet. Dat gebeurt overigens in samenwerking met woningcorporatie Zayaz. ,,De woning bestaat eigenlijk uit multiplexplaten, die ter plekke in elkaar gezet worden. Dat klikt gewoon in elkaar”, aldus Van Boxmeer. ,,Het is een soort Ikea-pakketje. Als je iets met Lego kan, dan moet het in elkaar zetten van deze woning ook lukken. Al gaat het natuurlijk wel om veel onderdelen. We denken er overigens ook over na om in de toekomst mogelijk voor een klein montageteam te zorgen.” Tussen ontwerp en oplevering zit ongeveer een half jaar, zo geven de makers van Rezone aan.

Minder strikte regels

Woningcorporatie Zayaz stelde in totaal vijf huurders in staat om een eigen Tiny House te bouwen op Minitopia. Met een bepaald budget kiezen de toekomstige huurders eigen ontwerp of voor een zelfbouwpakket als dit Wikihouse. Met het budget bouwt de huurder dus zelf de woning. De hoogte van de huurprijs is vervolgens afhankelijk van hoeveel er van het bewonersbudget is gebruikt. De woning van Sips is nu neergezet voor 38.000 euro. Op Minitopia zijn tijdelijk minder strikte bouwregels. Van Boxmeer: ,,Maar wij denken dat zo'n systeem ook heel goed geschikt is voor tijdelijke bewoning, zoals er nu ook tijdelijke huurwoningen staan op meerdere plekken in de stad.”