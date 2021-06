Een helm op de snorfiets? ‘Dan ook voor mensen met e-bikes’

Snorfietsen kunnen maximaal 25 kilometer per uur en mogen op fietspaden. Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat in 2020 33 mensen op een brom- of snorfiets overleden bij een verkeersongeval. De verwachting is dat met de helmplicht het het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers omlaag gaat. Bij Jasper Vos Scooters Den Bosch kijkt eigenaar Romy van Vliet met dubbele gevoelens naar de helmplicht. „Als ze dit doen om de veiligheid te bevorderen, dan is het prima. Maar doen ze het om snorfietsen te laten verdwijnen, dan ben ik er faliekant op tegen”, zegt ze. Dat laatste is ook niet gek, aangezien 90 procent van de voertuigen die ze verkoopt snorfietsen zijn. Haar bedrijf voorziet dus een flinke daling in de verkoop, wanneer de helmplicht een feit is.