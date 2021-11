Een Italiaanse in Rosmalen, een Chileen in Veghel: buitenlandse scholieren kiezen voor Nederland

Ook ouderen voortaan welkom in jeugd- en jongeren­cen­trum: ‘Het gaat goed met Elzenburg’

VUGHT - Jeugdigen spelen een potje biljart en ouderen repeteren met de bluesband. Het kan tegenwoordig allemaal in Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg in Vught. Voor het eerst sinds de opening in 2015 was de accommodatie aan de Lidwinastraat recent tjokvol en dat is goed nieuws voor de al jaren knellende exploitatie.

21 november