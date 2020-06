Een jubileum om trots op te zijn: Harry en Nelly zijn 65 jaar getrouwd

De 90-jarige Harry heeft zijn hele leven in Nuland gewoond. Nelly is 87 jaar oud en was 2 toen ze in de woonplaats van haar man kwam wonen. Het koppel heeft elkaar leren kennen op een dansles in Den Bosch, waar de vonken al snel oversloegen. Na een verkering volgde het jawoord en na het jawoord bracht het echtpaar zes kinderen ter wereld, waarvan vier zonen en twee dochters. Later kwamen daar nog twaalf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen bij. Twee achterkleinkinderen zijn op komst.

Het werkzame leven

Het echtpaar heeft lange tijd een boerderij in de Loonsestraat gerund met melkvee en varkens. Tussen de bedrijven door was Harry daarnaast druk met zijn werk bij twee lokale aannemers. In de vrije uurtjes, als er even geen tijd was voor arbeid, was hij bij de paarden te vinden. Zijn grote trots, zijn grote hobby. Hij is jarenlang lid geweest van de Paardenvrienden in Nuland. Nelly zorgde voor de kroost en hield het huishouden tiptop in orde. Zelfs kleertjes voor de kinderen werden door haar gemaakt.