Een kinder T-shirt gemaakt van drie gerecyclede petflessen

Volledig scherm Directeur en oprichtster Sabine Hulsman van de Cookie Company een bedrijf dat kleding produceert voor entertainment bedijven zoals Universal, Nickelodeon. Het gaat kleding maken van petflessen. © copyright Marc Bolsius

Een overjas gemaakt van veertig oude plastic flessen die ergens dreven in een wereldzee. Een jurkje van zestien voormalige petflessen van een vuilnisbelt in een derde-wereldland. En een damesblouse, gemaakt van twaalf achteloos op een strand in India weggegooide plastic flessen.

Sabine Hulsman, de 51-jarige eigenaresse en oprichtster van The Cookie Company in Den Bosch, showt de kledingstukken om te ondersteunen wat ze graag wil vertellen. Haar Bossche bedrijf gaat (kinder-) kleding produceren en verkopen die vrijwel volledig van gerecyclede plastic flessen is gemaakt.

The Cookie Company ontwerpt, produceert en verkoopt kleding, vooral voor kinderen tussen de twee en veertien jaar. In de loop van dit jaar komen de eerste T-shirts, badkleding en ondermode op de markt die gemaakt zijn van gerecyclede petflessen. Hulsman: ,,Voor een kinder T-shirtje worden gemiddeld drie tot vijf plastic flessen hergebruikt."

Volgens Hulsman zou haar initiatief nog wel eens tot iets groots kunnen uitgroeien. Haar bedrijf The Cookie Company, dat ze in 1996 startte en dat gevestigd is nabij het stadion van FC Den Bosch, ontwerpt en produceert kleding met allerhande beeldmerken uit de internationale entertainmentindustrie.

De kleding, ontworpen in Den Bosch, wordt in gigantische hoeveelheden geproduceerd in landen als China, India, Turkije en Bangladesh. Het bedrijf is één van de grotere partijen in 'fast fashion' (zie kader), waarvan er zo'n tien van min of meer soortgelijke omvang in Europa actief zijn.

Op de kleding staan afbeeldingen van onder andere SpongeBob, FC Barcelona, Batman, Harry Potter, Sesamstraat of Hello Kitty. The Cookie Company, dat ook vestigingen heeft in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, China en India, heeft al jaren geleden de rechten verworven op verschillende beeldmerken die eigendom zijn van internationale bedrijven als Disney, Universal, Nickelodeon, Marvel en Hasbro.

Serieus

Het Bossche bedrijf, dat een omzet heeft van ruim 35 miljoen euro en werkgever is van ruim zeventig medewerkers, verkoopt de kleding niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan grote winkelbedrijven in binnen- en buitenland zoals Primark, Zeeman, Aldi, Action, Auchan of Carrefour. ,,In de branche waar wij actief zijn, gaat het echt om grote hoeveelheden kleding. Nu wij een samenwerking starten in écht duurzame kleding, kan er misschien iets serieus in de modebranche bereikt worden op het gebied van duurzaamheid", stelt Hulsman. De eerste kleding van gerecyclede petflessen - officieel R-pet - komt onder de merknaam 'Trashcode' op de markt. Dat onderdeel van de Cookie Company is een samenwerking met het internationale textielmerk Waste2Wear van de Nederlandse Monique Maissan.

Het bedrijf Waste2Wear, gevestigd in China, is gespecialiseerd in het transformeren van gebruikte plastic flessen tot textiel. Hulsman: ,,Dus bewust geen biologisch katoen, want voor de productie daarvan wordt het landschap enorm aangetast en zijn gigantische hoeveelheden water nodig. Allesbehalve duurzaam dus."

Vlokken

Aan het produceren van een kledingstuk van gerecyclede flessen gaan nogal wat stappen vooraf. Allereerst worden de ingezamelde R-petflessen gewassen, van labels ontdaan en gedroogd. Nadat de flessen op kwaliteit gesorteerd zijn, worden ze vermalen tot vlokken en opnieuw gewassen en gedroogd. De vlokken worden vervolgens gesmolten en verwerkt tot kleine korrels die nogmaals verhit worden. Het plastic wordt dan verwerkt tot granules waarna er synthetische garens van gesponnen worden. Dit garen wordt op zijn tijd weer gecombineerd met gerecycled polyester, katoen, viscose of wol om er uiteindelijk een kledingstuk van te maken.

De eerste kledingstukken van Trashcode worden gemaakt in samenwerking met Nickelodeon, onder andere bekend van SpongeBob. Hulsman: ,,Het betekent nogal wat dat een internationaal opererend bedrijf als Nickelodeon deze stap maakt. Dat is een hele grote partij in de modebranche. En het heeft wel degelijk impact als zo'n grote partij hiermee begint."

Hulsman, die vanwege de groei van haar bedrijf ook het buurpand in gebruik gaat nemen, geeft toe dat er nog een lange weg te gaan is, voordat iedereen in duurzaam geproduceerde kleding rondloopt. ,,Dat zal nog jaren vergen. Dit initiatief is enigszins tegen het eigen businessmodel in. Daar is zeker een spanningsveld, want wij willen vooral veel kleding produceren. Maar ík geloof erin. En onze huidige wijze van produceren en consumeren is op termijn niet meer houdbaar. En daar komen gelukkig steeds meer mensen achter."

Volledig scherm Sabine Hulsman bij haar collectie kleding. © copyright Marc Bolsius