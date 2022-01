Een knipbeurt terwijl Youp van 't Hek optreedt? Niet in deze regio, maar: ‘Het is wel een topactie’

Brand in parkeerga­ra­ge Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, vrouw ademt rook in

DEN BOSCH - In de personeelsgarage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is maandagochtend rond 07.40 een brand ontstaan. Een vrouw heeft daarbij rook ingeademd. Ze is op de spoedeisende hulp behandeld, meldt het ziekenhuis in een verklaring.

