Een koningslinde voor de eerste Helvoirtse Vughtenaar: Aevy

Mét oorkonde

Burgemeester Roderick van de Mortel van de gemeente Vught wierp de eerst schep zand op de wortels van de koningslinde. Van de Mortel met de gemeenteketting om was er trots op om deze feestelijke gebeurtenis op te mogen vrolijken. Hij overhandigde de ouders een oorkonde met een aantal feiten over de boom. Een kleine badjas met de naam van Aevy erop kreeg moeder Iris overhandigd. Sandra van der Linden van stichting Kant zorgde voor een vogelhuisje met daarop de naam 'Aevy'.

Het echtpaar Iris de Koning-Snijders en Koen de Koning woont sinds augustus 2015 in Helvoirt. Iris is geboren in Heusden. Koen komt uit Boxtel waar hij, zijn zus en broer alle drie een eigen notenboom hadden langs een landweg. De bomen staan er nog. Koen de Koning: ,,Dat was heel bijzonder als ik met mijn opa die walnoten ging rapen. Dat was mijn boom. Nu krijgt mijn dochter ook een eigen boom. We vinden het heel bijzonder." Aevy heeft al een broertje Mace van twee.