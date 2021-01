Een 'lelijk’ Theater aan de Parade verdwijnt, net als een heel lelijk 2020

Met ‘Mama waarom ben ik zwart?’, kreeg Aswintha Vermeulen iedereen stil. Daarna werd ze bedolven onder de verhalen

27 december DEN BOSCH - 2020 was in alle opzichten een roerig jaar. Het jaar stond in het teken van corona maar óók van ‘Black Lives Matter’: protesten tegen racisme en discriminatie. Aswintha Vermeulen uit Den Bosch blikt terug. ,,Ik ben nog onder de indruk van de vaak pijnlijke verhalen.”