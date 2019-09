Één loket in Den Bosch zodat winkelen met burgerinitiatieven overbodig is

Plannen Zuidwal­kwar­tier Den Bosch: Geen botenver­huur, wél kleine horeca bij Bastion Oranje

15:08 DEN BOSCH - De verhuur van bootjes bij Bastion Oranje aan de rand van het Bossche Broek past niet bij de rondvaart over de Binnendieze. Het college van B en W in Den Bosch heeft dat idee in de plannen voor het Zuidwalkwartier aan de rand van de Bossche binnenstad laten varen. De mogelijkheid om in het zomerseizoen aan de steiger in de Singelgracht een kleine boot met horeca toe te staan, blijft wél in de uiteindelijke plannen staan.