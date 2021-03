Een maand na de rellen zitten veel Bossche winkels nog met kapotte ruiten

Het is niet uitnodigend wanneer je door het centrum loopt: het noodglas en de houten panelen links en rechts in straten als de Visstraat en Hinthamerstraat en op de Markt. Op 25 januari liet een groep relschoppers in deze straten een spoor van vernieling achter tijdens de avondklokrellen. Alhoewel het centrum sindsdien wat gefatsoeneerd is, is de schade een doorn in het oog.