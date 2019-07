Een man hoeft nooit uit te leggen hoe hij het thuis allemaal regelt

Maar ook wie minder uren maakt, doet het niet gauw goed. Of beter: nóóit goed. Dat merkte ik toen ik zelf moeder werd en vier dagen per week bleef werken. Tig keer heb ik me moeten verdedigen op feestjes. Best apart, want toen mijn man ouderschapsverlof opnam, waren de reacties eensgezind: wat léuk van ‘m! Ook gek: toen ik na baby 2 nog maar drie keer per week richting redactie ging, was dat óók niet goed. Waar was mijn ambitie gebleven?