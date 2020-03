Een mooie dorpstuin of nóg meer woningen achter je huis? Onrust en stress in Vughtse woonwijk   

Video en andere verbindin­gen, maar politiek Den Bosch vergadert door in coronatijd

19:14 DEN BOSCH - De gemeenteraadsvergadering in Den Bosch op dinsdag 7 april gaat, met beperkende maatregelen, door en is via live-streaming te volgen. Ook de commissievergaderingen in april gaan door, maar dat gaat via video. Ook weer door belangstellenden te volgen.