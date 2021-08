Een nachtje dobberen en slapen in The Coon zorgt voor een ‘catchy’ beleving op het Bossche water

ZOMERSERIEDEN BOSCH - Vind je overnachten in een standaard hotel of stacaravan te gewoontjes? Wat dacht je van een hijskraan of een boot?

Naast de silo’s bij de Tramkade, ligt-ie in De Dieze te dobberen en te glinsteren. Vanaf de kade is de aluminium-kleurige boot bereikbaar via een loopbruggetje. „Welkom op The Coon”, roept Vincent van Uden uitnodigend.

Kruim

„De boot ligt hier nu zo’n drie maanden aan de trossen”, vertelt de eigenaar even later. ,,Het heeft trouwens aardig wat kruim gekost voordat we dit initiatief konden lanceren. Het was bijvoorbeeld lastig om de gemeente te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze vorm van waterbeleving die je best ‘catchy’ mag noemen.”

Van Uden (44), woont zelf op het voormalige (gemotoriseerde) vrachtschip Taling uit 1922. Hij hééft iets met Bed&Breakfast én boten. Sterker nog: hij heeft met zijn twee rechterhanden al een aantal jachten gebouwd. Nu dus ook The Coon. Dochter Zoë (20), is nauw betrokken geweest bij het concept. Ook vanwege haar opleiding Bouw-Infra, Architectuur en Meubeldesign (BAM), aan het Koning Willem I College.

„Dit model is gebaseerd op een Airstream. Dat is het legendarische Amerikaanse caravanmerk waarvan de eerste exemplaren in de jaren dertig op de markt kwamen”, gaat Van Uden verder. ,,De afgeronde vormen zijn duidelijk herkenbaar. Ik ben in 2016 al ‘voorzichtig’ in m’n vrije uurtjes met de bouw begonnen.”

Cocoon

,,Later zijn Maud Heemskerk en Lesly van Noort, twee oud-studenten van de Avans Hogeschool aangehaakt. Ze hebben de naam bedacht. Die naam is afgeleid van het woord cocoon, een begrip dat synoniem staat voor warmte, geborgenheid en compactheid. The finishing touch was trouwens geen kleinigheid als je alleen al naar de ontelbare popnagels en klinknagels aan de binnen- en buitenkant van The Coon kijkt”

Volledig scherm The Coon lijkt op een Airstream-caravan. © jan zandee/fotoburo Bolsius

Economische inrichting

Na binnenkomst, met behulp van een digitaal slot, valt meteen de economische inrichting op. Al het noodzakelijke is voorhanden: een compleet keukentje met alles erop en eraan, twee slaapkamers, een pelletkachel en een badkamer met verbrandingstoilet. Er komt geen druppel water aan te pas.

Respect voor de natuur

Van Uden: „Water? Als je zin hebt in koffie kun je dat doen met water dat rechtstreeks uit de rivier komt. We hebben ons eigen zuiveringssysteem”, zegt hij lachend. ,,Ik wil geen afbreuk doen aan het comfort, maar heb ook respect voor de natuur.”

Op het dek is een intiem terras ingericht. De prijs voor The Coon begint bij 220 euro per nacht. Diverse extraatjes zoals een ontbijt met wentelteefjes, live-cooking aan boord of het gebruik van een sloep kunnen worden bijgeboekt.