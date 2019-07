Een nieuw station en maatregelen voor de auto: kan het Paleiskwartier al dat verkeer wel aan?

Geliefde onderwij­zer frater Jola stierf in het harnas, in Boxtel

12:04 BOXTEL - Frater Loyola stierf in het harnas. Eerder op de dag, 6 juli 1984, gaf hij als 80-jarige nog bijles aan vijf kinderen van de Michaëlschool in Boxtel. Die avond overleed hij in het plaatselijke Liduina-ziekenhuis. Zijn leerlingen noemden hem frater Jola.