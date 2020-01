Een nieuwe huisarts die zich vestigt? Het is bijna een godsgeschenk in de regio Den Bosch

DEN BOSCH - Wie op zoek is naar een huisarts in de regio Den Bosch komt steeds vaker voor een gesloten loket; veel praktijken zitten vol. En op korte termijn willen heel wat huisartsen met pensioen, maar opvolgers zijn er amper.

Van schrijnende toestanden wil de Boxtelse huisarts Freek Teller niet meteen spreken, maar nijpend wordt het in de regio Den Bosch allemaal wel. ,,Het probleem van een tekort aan huisartsen steekt ook hier steeds meer de kop op. En hier gaan op korte termijn relatief veel huisartsen met pensioen. De vraag is of er wel voldoende opvolgers zijn.”

Teller is als kring-bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de huisartsenzorg in deze regio. Zijn kring beslaat de regio's Den Bosch, Meierij, Bommelerwaard, Oss, Uden en Veghel. Zo’n 450 huisartsen in de verzorgingsgebieden van Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven in Uden. Een té groot gebied, zegt Teller.

Achterstandswijken

Niet elke streek kraakt en piept gelukkig even hard. ,,Tekorten zijn er vooral in grote steden en met name in achterstandswijken. Ook solopraktijken op het platteland hebben moeite om opvolgers te vinden”, weet Teller. In de stad Den Bosch is nog geen sprake van heel grote problemen. De komst van een nieuw gezondheidscentrum met twee huisartsen in de voormalige San Salvatorkerk Den Bosch-Orthen zoals onlangs in het Brabants Dagblad gemeld, zou wat lucht kunnen geven. Het gaat daarbij om één nieuwe huisarts en een die verhuist, zegt projectontwikkelaar Gerrit de Kock die het initiatief nam. Hoewel de vestiging van huisartsen jaren geleden is vrijgegeven, komen er amper nieuwe praktijken bij. En als er al opvolgers zijn, een huisarts anno 2020 wil niet meer fulltime aan de slag, zegt Teller.

Ernst van problematiek

Volgens De Kock hebben vele duizenden mensen in de regio Den Bosch geen eigen huisarts. Dit beeld wordt niet herkend door zorgverzekeraars VGZ en CZ. Volgens woordvoerder Jascha Hagendoorn (VGZ) is Den Bosch niet een regio die bekend staat om haar grote huisartsentekort. ,,Maar wij hebben geen zicht op de wachtlijsten van huisartsen. Pas als wij worden gevraagd om te bemiddelen omdat een verzekerde zich niet bij een huisartsenpraktijk kan inschrijven, geeft dit ons een indicatie van de ernst van de problematiek.” VGZ is voortdurend met de LHV en regionale zorggroepen in gesprek om te kijken naar oplossingen voor het probleem van de huisartsentekorten. ,,Mocht er in Den Bosch sprake zijn van een nieuwe praktijk, dan zijn wij daar blij mee.”

Speciaal team zorgverzekeraar

Ook bij de CZ groep zijn er geen signalen van ernstige problemen in de regio Den Bosch. In Oss, Tilburg en de omgeving van Boekel zijn wel huisartsen gestopt zonder dat er opvolgers zijn. ,,Wij hebben wel een speciaal team dat op zoek gaat naar een plek in een praktijk als mensen zelf geen huisarts kunnen vinden.”

Blijven ingeschreven