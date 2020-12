Een (nieuwe) jas nodig? Ze hangen klaar voor minderbedeelden

DEN BOSCH - Tientallen jassen hingen vorig jaar rond deze tijd in weer en wind over de reling van het brugwachtershuisje bij de Hinthamerbrug. Nu hangen wat meer beschut; ook bij de Anthoniebrug. Het gaat om jassen die worden ingezameld door ondernemer Laura Pijnenborgh en Imke van Dillen de huisjes beheert via de stichting Weeshuisjes.

Net als vorig jaar is de kleding bestemd voor degenen voor wie een jas een luxe is. ,,Zoek er een uit voor jezelf, voor je kind, voor je partner of vriendin’’, is te lezen op borden bij de huisjes.

Speciale dagen in Londen

Sinds het begin van de actie op 24 december zijn meer dan 55 jassen ingeleverd en zijn er 35 opgehaald. Een gezin bracht meerdere exemplaren. En de eigenares van een kledingzaak gaf er 5. Volgens Van Dillen vertelde de vrouw dat zij door corona niet zo'n seizoen achter de rug had. Ze had de kleding over en hoopte dat ze zouden worden meegenomen.

Een oudere man bracht een jas en toen hij ontdekte dat er ook behoefte was aan kapstokken kwam hij daar even later speciaal mee terug.

De basis voor de inzameling is 10 jaar gelegd in Londen waar je nog steeds op speciale dagen onder het motto Wrap up London bij metrostations een jas kunt achterlaten voor wie erom verlegen zit. De actie is ook opgepikt in Eindhoven. Dat leverde vorig jaar tweeduizend jassen op.