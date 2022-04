Een ode aan de Bossche moeder, maar bestaat die wel?

Moeders zijn er in allerlei lengtes, maten, leeftijden, kleuren en karakters. De ene keer kun je niet zonder haar, de andere keer haalt ze het bloed onder je nagels vandaan. En hoe ouder we worden hoe meer we op haar gaan lijken. Ondanks alle onzekerheden in het leven kun je van één ding zeker zijn: een moeder hebben we allemaal.