Een oplossing voor het klimaatprobleem? ‘Jouw shit is goud waard’

DEN BOSCH - Het is weer eens wat anders: een festival waar kunstenaars slaan in Den Bosch alarm over de natuur die langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. En dat gaat onder meer over ... poep.

„Jouw shit is goud waard.” Daarmee wil Fides Lapidaire(26), een social designer die is opgegroeid in Den Bosch, haar stempel drukken op het RE_NATURE Festival, dat duurt van 8 tot en met 31 oktober.

Kunstenaars geven daar hun (toekomst)visie op de bizarre relatie tussen mens en natuur. Het is te doen op en rondom de Tramkade.

Ontlasting opslaan

Zo vind je er ook: Broodje Poep. Op de Tramkade staat straks de foodtruck van Lapidaire, waarvan een deel fungeert als toilet. „Bezoekers kunnen daar hun grote boodschap doen, zonder door te spoelen. Hun poep, maar ook hun plas, wordt gescheiden opgevangen in een ton”, legt Lapidaire uit.

„De poepdonaties brengen we naar een grote composthoop waar onder meer bacteriën hun werk doen. Ook vindt een afbraakproces van pathogenen - oftewel ziektekiemen - plaats. Na verloop van tijd, als de voedingsrijke compost naar wens is, kwakken we de mest op ons tuintje in Abcoude. Dat heeft al tot fraaie opbrengsten geleid: zelden zo’n grote courgettes en rode bieten gezien! Die kunnen vervolgens weer op een broodje, waarna de cirkel rond is.”

Collectief trauma

Ze benadrukt dat een dergelijke kringloop niet alleen veel spoel- en drinkwater bespaart, maar ook toekomstbestendig is. „Onze poep, die rijk is aan nutriënten, is goud waard in een wereld waarin de bodem steeds schraler wordt en we te maken hebben met een overmatig kunstmestgebruik. Achter poep schuilt een collectief trauma. Van die lage poeptolerantie moeten we zo snel mogelijk af. Dus poeptroopers aller landen, verzamelt u”, luiden haar uitnodigende woorden.

Last Supper, van Atelier van Lieshout. Een verwijzing naar de klimaatcrisis.

Dansen met kamerplanten

En er is nog meer te zien op de Tramkade. Jeroen Kooijmans (54), een bekende kunstenaar met eveneens een Bosch’ verleden, heeft speciaal voor het festival een nieuwe poëtische film met een open einde gemaakt. „Je ziet onder andere een vrouw dansen met een kamerplant. In het begin is ze nog een beetje onhandig, maar geleidelijk ontstaat een harmonie tussen de twee. Méér verklap ik niet”, aldus Kooijmans.

Ruim veertig kunstenaars en designers zijn present op het festival met een gevarieerd aanbod. Van kunstinstallaties, speciale voorstellingen en exposities tot workshops en lezingen. Het merendeel is gratis toegankelijk, op de events na. „Mede gekeken naar alle overstromingen en droogtes die de wereld teisteren moeten we er alles aan doen om het klimaat te redden, anders is het te laat. Deze boodschap is al zo vaak verkondigd, maar is tot op heden grotendeels aan dovemansoren gericht.’’

,,Mensen moeten vanuit de ‘diepte’ voelen en ervaren wat er aan de hand is. Dit festival met het karakter van een expeditie draagt daar wellicht aan bij”, verduidelijkt artistiek leider en curator Imke Ruigrok. Het centrale thema is hot, want meerdere festivals en cultuurpodia hebben het klimaat op de agenda gezet.