Een paar tegenvallers en Vught belandt volgens het CDA in de rode cijfers

De grote infrastructurele projecten spoor en N65 doen een flinke greep in de kas. In 2019 wordt voor rijksinfra in één klap ruim 28 miljoen euro afgerekend. Hierdoor daalt het eigen vermogen van de gemeente fors en neemt de schuldpositie flink toe. ,,De solvabiliteit van Vught daalt naar een historisch dieptepunt”, aldus CDA-fractievoorzitter Yvonne Vos donderdagavond tijdens de begrotingsraad. ,,We komen in een financieel zorgelijke situatie terecht. Eén of meerdere tegenvallers kan funest zijn. Onder curatele stelling ligt op de loer maar natuurlijk hopen wij dat we het mis hebben.”